Kağıt bitti yazan POS cihazından uyuşturucu çıktı

Maslak’ta motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine park halindeki takside bulunan 3 kişiyi kontrol etti. Araçta yapılan incelemede POS cihazının ekranında çıkan 'Yazıcıda kağıt bitti, lütfen kağıt takıp ekrana dokununuz' uyarısı polisin dikkatini çekti. Cihazın fiş bölümünde yapılan incelemelerde 4 parça halinde 9 gram kokain ele geçirildi.