Kafatası 11 yıl sonra bulundu kayıp vücudu aranıyor! Müge Anlı'ya çıkan eski eşi ve çocukluk arkadaşı tutuklandı

Isparta’da 17 Ekim 2015 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin dosyasında, 11 yıl sonra kan donduran bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır "kayıp" olarak aranan Çetin’in, Burdur’da bir arazide bulunan kafatası sayesinde cinayete kurban gittiği tescillendi. Olayın ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyonla, maktulü bulmak için televizyon programlarına katılan eski eşi ve çocukluk arkadaşı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAFATASI 11 YIL SONRA BULUNDU KAYIP VÜCUDU ARANIYOR!

Sabah'ın haberine göre, Mehmet Çetin’in ailesi, çocuklarından haber alamayınca Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuş, ancak o dönem yapılan tüm aramalara rağmen bir ize ulaşılamamıştı. Dosyadaki düğüm, geçtiğimiz Mart ayında Burdur’da boş bir arazide yürüyüş yapan bir vatandaşın, battaniyeye sarılı bir kafatası bulmasıyla çözüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kafatasından alınan DNA örneği, Çetin’in ailesinden alınan örneklerle eşleşti. Kimlik tespitinin kesinleşmesiyle birlikte Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için düğmeye bastı.

MÜGE ANLI'YA ÇIKAN ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLUK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri; Isparta, İstanbul ve çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet Çetin'in eski eşi Derya Kor, çocukluk arkadaşı Bayram Akçay ve Bekir B. gözaltına alındı.

Ayrıca başka suçlardan cezaevinde bulunan T.G. ve M.K. de dosya kapsamına dahil edildi.

Bayram Akçay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken; daha önce adli kontrolle serbest bırakılan eski eş Derya Kor da yeni deliller ışığında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

63 GİZEMLİ TELEFON GÖRÜŞMESİ VE "YASAK AŞK" ŞÜPHESİ

Cinayet dosyasındaki en çarpıcı detaylar, şüpheliler arasındaki teknik takip raporlarıyla ortaya çıktı. Mehmet Çetin'in kaybolduğu süreçte, eski eşi Derya Kor ile çocukluk arkadaşı Bayram Akçay arasında tam 63 kez telefon görüşmesi yapıldığı saptandı.

Ayrıca Bayram Akçay’ın, olaydan sonra Çetin’in ailesini "Oğlunuz cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu, Antalya’ya yerleşti, aramayın" diyerek yanılttığı belirlendi.

Mehmet Çetin’in kaybolmadan kısa bir süre önce yakın çevresine, "Eşime sarkıntılık eden bir arkadaş var, Bayram’la birlikte onunla hesaplaşacağım" dediği iddialar arasına girdi. Polis ekipleri, şu ana kadar sadece kafatasına ulaşılan Mehmet Çetin’in vücudunun diğer parçalarını bulmak için arazideki çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.