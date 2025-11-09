"Kadınlar yanıyor, çocuklar ölüyor, iktidar gözünü kapatmış"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kadınların, çocukların ve emekçilerin denetimsizlik, vurdumduymazlık ve rant düzeninin kurbanı olduğunu belirtti.

Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2’si çocuk 6 kadın emekçi yanarak can verdi. O binanın kaçak olduğu 2021’de tespit edilmişti. Yıkım kararı alınmıştı. Ama kimse dokunmadı. Neden? Çünkü bu düzende insan hayatı değil, rant ve çıkar korunuyor. Kaçak bina yıkılmadı, çocuk işçiler çalıştırıldı, denetim yapılmadı. Bu bir ihmaller zinciri değil, iktidarın yarattığı düzenin sonucudur."

"KADINLAR YANIYOR, ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, İKTİDAR İSE GÖZÜNÜ KAPATMIŞ, KULAĞINI TIKAMIŞ"

Açıklamasında, CİMER'e yapılan şikayetlere de değinen Kaya, devletin çocuk işçiliğiyle mücadele politikalarını eleştirdi.

"CİMER’e yapılan şikayetler ortada. Vatandaş ‘Burada çocuk işçiler var, denetim yok’ demiş. Devletin cevabı ne? ‘Çocukların kimlik bilgilerini gönderin, ondan sonra bakarız.’ Bu mudur çocukları korumak? Bu mudur devlet ciddiyeti? Çalışma Bakanlığı, 2025 bütçesinde ‘çocuk işçiliğiyle mücadele’ programına sadece bin lira ayırmış. 2026, 2027, 2028 için hiç bütçe koymamış. Yani çocuk işçiliğiyle mücadeleyi resmen bırakmışlar. Kadınlar yanıyor, çocuklar ölüyor, iktidar ise gözünü kapatmış, kulağını tıkamış. Bu ülkede artık ölüm bile sıradanlaştı. Her facia ‘kader’ denilerek geçiştiriliyor."

"HESAP VERECEKLER"

Asu Kaya, yaşananlara sessiz kalmayacaklarını ve bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceklerini belirterek açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Ama biz susmayacağız. Çocukları sanayiye, kadınları ölüme mahkûm eden bu düzeni değiştireceğiz. Her bir kadın, her bir çocuk için; alın teriyle, umuduyla, emeğiyle yaşamak isteyen herkes için bu mücadelenin takipçisi olacağız. Artık yeter. Bu ülkenin kaderi ‘ihmal’ olamaz, bu ülkenin geleceği ‘yangında ölen çocuklar’ olamaz. Hesap verecekler. Biz, CHP olarak her iş cinayetinin, her kadının, her çocuğun arkasında duracağız. Çünkü bu ülkenin adaletini, emeğini, vicdanını yeniden kurmak bizim boynumuzun borcudur."