Kadınlar gününde kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan

Yayınlanma:
Güncelleme:
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı yasak getirse de Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanda toplanan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz” sloganlarıyla seslerini yükseltti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında her yıl düzenlenen yürüyüş öncesi 25 Kasım Kadın Platformu, Taksim Tünel’de toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul Valiliği'nden '25 Kasım' yasağı: Taksim'e çıkan Metro durakları kapatılacakİstanbul Valiliği'nden '25 Kasım' yasağı: Taksim'e çıkan Metro durakları kapatılacak

İstanbul Valiliği ise, etkinlikler nedeniyle metro seferlerine kısıtlama getirdi. Valiliğin kararı ile Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

yeni-proje-68.jpg

KADINLAR TÜNEL MEYDANDA TOPLANDI

Sabah saatlerinden itibaren ise polis, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yolları barikat kurarak kapattı.

Tüm engelleme çalışmalarına rağmen kadınlar, Tünel meydanında bir araya geldi.

Burada toplanan kadınlar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz" sloganları attı.

KATLEDİLEN KADINLARIN İSİMLERİ OKUNDU

İstanbul'da kadınlar ve LGBTİ+'lar 25 Kasım yürüyüşüne başlamadan önce katledilen kadınların isimlerini sayıp "burada" dedi.

KADINLAR TÜNEL'DEN SESLENDİ

25 Kasım yürüyüşü öncesinde Tünel'den seslenen kadınlar "Polis barikatlarına son! Biz hayatı istiyoruz" "Kadın düşmanlığına son! Biz hayatı istiyoruz" "Erkek devlet şiddetine son! Biz hayatı istiyoruz" sloganları attı.

yeni-proje.png

yeni-proje-70.jpg

İSTİKLAL'İN ORTASINDA BARİKAT SEDDİ

Kadınlar eylemlerine devam ederken Halk TV muhabiri Umut Taştan'ın İstiklal caddesinden görüntülediği fotoğrafta caddeye art arda polis barikatları kurulduğu görüldü.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN YASAK

Eyleme Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yasaklama kararı geldi.

4cc728c4-4479-4c09-9abc-01b0f228060d.webp

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 25.11.2025 tarihi saat 19:30'da idaremizde bulunan Taksim Tünel Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 25.11.2025 günü saat 00:01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

