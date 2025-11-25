İstanbul Valiliği'nden '25 Kasım' yasağı: Taksim'e çıkan Metro durakları kapatılacak

Kadınlar, her sene 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadın cinayetlerini protesto etme amacıyla çeşitli eylemler düzenliyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 25 Kasım mesajı

İstanbul'da ise kadınlar 25 Kasım'da kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Taksim'de bir araya geliyor. Ancak kadınların barışçıl eylemleri her sene polis tarafından engelleniyor. İstanbul Valiliği ise Taksim'e çıkan ulaşım yollarının kapatılması yönünde kararlar alıyor.

TAKSİM'E AÇILAN METRO İSTASYONLARI KAPALI OLACAK

Bu sene de İstanbul Valiliği kararıyla M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın bugün saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.

Valiliğin aldığı karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

25 Kasım Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yürüyüşü için saat 19.30’da Taksim Tünel'e çağrı yapmıştı.