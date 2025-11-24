Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 25 Kasım mesajı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 25 Kasım mesajı
Yayınlanma:
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadın cinayetleri ve şiddetin tüm biçimlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve kadınların yaşam hakkının ertelenemeyeceğini vurguladı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin tarih boyunca “özel alan” söylemiyle görünmez kılındığını hatırlattı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu açıkladı! Tapudaki miras düzenlemesi kadınlar için hak kaybı mı?Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu açıkladı! Tapudaki miras düzenlemesi kadınlar için hak kaybı mı?

Güllü, şiddetin fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik boyutlarının kadınların yaşamını kuşattığını belirterek, bugün kadın hareketlerinin ve uluslararası normların katkısıyla bu şiddetin temel bir insan hakkı ihlali olarak tanındığını ifade etti.

Açıklamada, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelenin görünür hale gelmesinin 1987’deki “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü” ile başladığı ve 1990’lardan itibaren kadın örgütleri, feminist kolektifler ve üniversite topluluklarının katkısıyla 25 Kasım’ın toplumsal farkındalık gününe dönüştüğü vurgulandı.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKI PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

Güllü, kadın cinayetleri, taciz, dijital istismar ve cezasızlık kültürüne karşı mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, son yıllarda 25 Kasım eylemlerine katılan kadınlara karşı kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başkan Güllü açıklamasında, “Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi meşru değildir. Kadınların yaşam hakkı ertelenemez ve pazarlık konusu yapılamaz. Eşitlik, adalet ve yaşam hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı