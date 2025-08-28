Kadını istismar etmeye çalışan polisin hapis cezası onandı! KADES ile yardıma yollanmıştı

Kadını istismar etmeye çalışan polisin hapis cezası onandı! KADES ile yardıma yollanmıştı
Yayınlanma:
Kadınların şiddet ve cinsel saldırılarına karşı kullandığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağıran kadına cinsel saldırıda bulunan polis Süleyman Ay'ın 10 yıl 6 ay hapis cezası onandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 31 Ocak 2024’te yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Cenk K'nin eve gelmesi üzerine “KADES” uygulamasıyla yardım isteyen Büşra K, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Burada görevli polis memuru Süleyman Ay’ın kendisine “Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor” dediğini, şeker verip yanağına dokunduğunu öne sürdü.

İfadesi alındıktan sonra eve götürülen Büşra K, Ay’ın “Kapıyı kontrol edeyim” diyerek eve girdiğini, tabancasını çıkarıp kendisini köşeye sıkıştırarak cinsel saldırıya kalkıştığını anlattı.

Bunun üzerine tabancayı ateşlediğini belirten Büşra K, balkona çıkıp “Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum” diye bağırdı. Yaralanan Ay hastaneye kaldırıldı, Büşra K. ise tutuklandı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, polis memuru ise açığa alındı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Ay için “nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal”, “cinsel saldırıya teşebbüs” ve “zincirleme cinsel taciz” dahil pek çok suçtan 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapis istendi. İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ay, “cinsel saldırı” suçundan 9 yıl, “konut dokunulmazlığını ihlal”den 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Büşra K.’nin kendisine yönelen saldırıyı engellemek amacıyla hareket ettiği kanaatine vararak beraatine hükmetti.

CEZA ONANDI

Avukatların itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Usul ve esasa aykırılık olmadığına hükmeden daire, hem Süleyman Ay hakkındaki cezayı hem de Büşra K.’nin beraatini onadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Türkiye
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Süreç tıkanmanın eşiğinde mi? Yeni adım atılmıyor, gerilim büyüyor
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Son Dakika | İş insanı İnan Kıraç yoğun bakımda!
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı
Alemdağ Spor Kulubü Başkanı kafede öldürülmüştü! Kanlı infazın görüntüsü ortaya çıktı