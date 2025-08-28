Kadını istismar etmeye çalışan polisin hapis cezası onandı! KADES ile yardıma yollanmıştı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 31 Ocak 2024’te yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Cenk K'nin eve gelmesi üzerine “KADES” uygulamasıyla yardım isteyen Büşra K, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Burada görevli polis memuru Süleyman Ay’ın kendisine “Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor” dediğini, şeker verip yanağına dokunduğunu öne sürdü.

İfadesi alındıktan sonra eve götürülen Büşra K, Ay’ın “Kapıyı kontrol edeyim” diyerek eve girdiğini, tabancasını çıkarıp kendisini köşeye sıkıştırarak cinsel saldırıya kalkıştığını anlattı.

Bunun üzerine tabancayı ateşlediğini belirten Büşra K, balkona çıkıp “Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum” diye bağırdı. Yaralanan Ay hastaneye kaldırıldı, Büşra K. ise tutuklandı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, polis memuru ise açığa alındı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede Ay için “nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal”, “cinsel saldırıya teşebbüs” ve “zincirleme cinsel taciz” dahil pek çok suçtan 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapis istendi. İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ay, “cinsel saldırı” suçundan 9 yıl, “konut dokunulmazlığını ihlal”den 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Büşra K.’nin kendisine yönelen saldırıyı engellemek amacıyla hareket ettiği kanaatine vararak beraatine hükmetti.

CEZA ONANDI

Avukatların itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Usul ve esasa aykırılık olmadığına hükmeden daire, hem Süleyman Ay hakkındaki cezayı hem de Büşra K.’nin beraatini onadı.