Kadın hakimi savcının kurşunundan kurtaran hükümlü konuştu

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakim Aslı Kahraman’ın adliyedeki odasında yaşadıkları tartışma sırasında silahına davranarak ateş açmış, Kahraman kasığından yaralanmıştı. Savcının ikinci kez ateş etmesini ise açık cezaevinde hükümlü çaycı Yakup Karadağ, engellemişti.

13 Ocak’ta meydana gelen olayın ardından konuşan Karadağ, o gün yaşananları anlattı.

KADIN HAKİMİ SAVCININ KURŞUNUNDAN KURTARAN HÜKÜMLÜ KONUŞTU

NTV'den Dilek Yaman Demir'e olay anını anlatan Karadağ, odaya boş bardakları almak için girdiğini, Hakim Kahraman’ın yardım talebini ise başlangıçta ciddiye almadığını belirtti.

Karadağ, "Adliye gibi güvenli bir yerde böyle bir şeyin yaşanabileceğine ihtimal vermedim" dedi.

Durumu ilk etapta şaka sandığını ifade eden Karadağ, olayın ciddiyetini kavramasıyla birlikte müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Hükümlülere yönelik toplumsal algıya dair açıklamalarda da bulunan Karadağ, hükümlülerin hayata dezavantajlı başladığını ancak kendilerinin de topluma fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Karadağ, hükümlülerin topluma katkı sunma konusundaki çabalarından şüphe duyulmaması gerektiğini ifade etti.