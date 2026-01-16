Kadın hakimi savcının kurşunundan kurtaran hükümlü konuştu

Yayınlanma:
Adliyede Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın Hakim Aslı Kahraman’a yönelik silahlı saldırısını engelleyen hükümlü çalışan Karadağ, o gün yaşananları anlattı. İkinci ateşe engel olarak kadın hakimi savcının kurşunundan kurtaran Karadağ, Kahraman'ın yardım isteğini "önce şaka sandığını" söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hakim Aslı Kahraman’ın adliyedeki odasında yaşadıkları tartışma sırasında silahına davranarak ateş açmış, Kahraman kasığından yaralanmıştı. Savcının ikinci kez ateş etmesini ise açık cezaevinde hükümlü çaycı Yakup Karadağ, engellemişti.

13 Ocak’ta meydana gelen olayın ardından konuşan Karadağ, o gün yaşananları anlattı.

NTV'den Dilek Yaman Demir'e olay anını anlatan Karadağ, odaya boş bardakları almak için girdiğini, Hakim Kahraman’ın yardım talebini ise başlangıçta ciddiye almadığını belirtti.

Karadağ, "Adliye gibi güvenli bir yerde böyle bir şeyin yaşanabileceğine ihtimal vermedim" dedi.

Durumu ilk etapta şaka sandığını ifade eden Karadağ, olayın ciddiyetini kavramasıyla birlikte müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Hükümlülere yönelik toplumsal algıya dair açıklamalarda da bulunan Karadağ, hükümlülerin hayata dezavantajlı başladığını ancak kendilerinin de topluma fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Son dakika | Kadın hakimi vuran savcı tutuklandıSon dakika | Kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

Karadağ, hükümlülerin topluma katkı sunma konusundaki çabalarından şüphe duyulmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

