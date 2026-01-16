İktidar medyası "rüşvetçi" diye hedef gösterdi: Valilik “hayırsever” dedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak’ın tahliye edildikten iki ay sonra İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokol imzaladığı ortaya çıktı.

23 Mart’ta tutuklarak 2 Haziran’da tahliye edilen CNBC-e kanalının sahibi İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak’ın, 14 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki aylık tutukluluk incelemesindeki ifadeleri tartışmalara yol açmıştı. İlbak, AKP döneminde de İBB’den ihale aldıklarını ifade etmişti.

İktidara yakın medyada Murat İlbak’ın etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, itirafçı olarak savcılıkta ifade verdiği belirtilse de, gazeteci Furkan Karabay’ın Medyascope’daki haberinde İlbak’ın etkin pişmanlık ifadesi vermediği kaydedildi.

İlbak Holding’in patronu Murat İlbak için tahliye kararı verildi

2 AY SONRA PROTOKOL İMZALADI!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İBB iddianamesinin kabul edilmesinin ardından açılan davada “şüpheli” olarak yer almayan ve dosyadan çıkarıldığı görülen Murat İlbak’ın tahliye edildikten yaklaşık iki ay sonra bir protokol imzaladığı öğrenildi.

Murat İlbak ve Mustafa İlbak, 11 Ağustos 2025 tarihinde, İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile “İstanbul İlinde 240 Derslikli Toplamda 8 Adet Okul Yapım Protokolü” imzaladı.

PROTOKOLDE “HAYIRSEVER” OLARAK YER ALDI!

İstanbul Valisi Davut Gül’ün de imzasının yer aldığı protokolde, “Hayırsever İlbak Holding A.Ş. iştiraklerinden olan Fokus Proje ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Fokus Proje) tarafından İstanbul ilinde okul ihtiyacı olan Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerde toplamda 240 derslikli ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulu binaları (toplam 8 adet) ile eklentilerinin yaparak/yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayacaktır. Bu protokol mevzu bahis okulların yapım işinin usulünü düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

8 OKUL İNŞA EDECEK!

Protokole göre inşa edilecek okullara verilecek isimleri de İlbak Holding belirleyecek ve hiçbir zaman bu isimler değiştirilemeyecek. Protokolde İlbak Holding adına Mustafa İlbak ile Murat İlbak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Özcan Türkoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzalarının yer aldığı fark edildi.

Etkin pişmanlık mı tuzak mı? İşte İBB soruşturmasında yaşananların perde arkası

İKTİDARA YAKIN MEDYA “RÜŞVETÇİ” DEMİŞTİ!

Diğer taraftan, Murat İlbak cezaevinde olduğu süreçte iktidara yakın medya tarafından defalarca hedef alınmıştı. 19 Mart 2025 tarihinden beri yapılan haberlerde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un, milyarlarca liralık ihaleleri İlbak Holding’e yönlendirdiği, buradan aktarılan 398 milyon TL’nin ise Ongun’un ‘kasası’ olarak anılan arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş’ın şirketine geçtiği belirlendi." ifadelerine yer verilmişti.

Bir başka haberde ise, "Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu rüşvet ağı içerisinde yer alan İlbak Holding'in ismi, CHP'li 7 belediye başkanının arasında olduğu ‘Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ kapsamında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede de kendisine yer buldu. CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde bir reklam işinin İlbaklar'a verildiğini ve karşılığında İnan Güney ve Rıza Akpolat'a 30 milyon lira ödendiğini bildirdi.” denilmişti.