KPSS Türkiye birincisi temizlikçi oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, yapılan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Vatandaşlar kamu kadrolarına atamaları heyecanla beklerken geçtiğimiz ay yapılan bir atama hepsinin arasında öne çıktı.

KPSS TÜRKİYE BİRİNCİSİ TEMİZLİKÇİ OLDU

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geçtiğimiz ay duyurulan ve en az lise mezunu sözleşmeli personel alım sürecinde beklenen atama ilanı geçtiğimiz ay açıklandı. Aralık ayının sonunda başvuruları tamamlanan ve adayların büyük bir heyecanla takip ettiği ilan süreci, bir sürprizle sonuçlandı.

Üniversite yönetimi tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte personel alımı sonuçları ve kazanan adayların listesi kamuoyuyla paylaşılırken ilgili kadrolara yerleşmeye hak kazanan isimlerin belirlenmesiyle birlikte, asil ve yedek adayların durumu netlik kazandı.

Kaymakam adaylarına yeni KPSS şartı

memurlar.net'in haberine göre; açıklanan sonuç listesinde "Temizlik Görevlisi" kadrosuna başvuran bir adayın, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavında 100 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğu görüldü.

Türkiye şampiyonunun temizlik personeli listesinde yer alması günün en çok konuşulan gelişmesi oldu.