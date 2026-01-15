Kaymakam adaylarına yeni KPSS şartı

Kaymakam adaylarına yeni KPSS şartı
Yayınlanma:
Kaymakam adaylığı sınavına başvuracaklar için KPSS'den en az 70 puan alma şartı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle adayların mezun olabileceği bölümler de yeniden düzenlendi.

Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, kaymakam adaylığına başvuru şartlarını ve süreçlerini güncelledi.

KPSS BARAJI GETİRİLDİ

En dikkat çeken değişiklik, kaymakam adaylığı yazılı sınavına başvuru şartlarına ilişkin. Yeni yönetmeliğe göre, adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekecek. Bu puan şartını sağlayan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının yirmi katına kadar kişi yazılı sınava çağrılacak.

MEZUNİYET ŞARTLARI GÜNCELLENDİ

Adayların mezun olması gereken bölümler de yeniden tanımlandı. Siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezuniyet veya YÖK denkliği şartı getirildi.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS gitti 'Akademi' şartı geldi! Fakülteyi bitiren değil elemeyi geçen atanacakKPSS gitti 'Akademi' şartı geldi! Fakülteyi bitiren değil elemeyi geçen atanacak

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Düzenlemenin, KPSS puan şartı ile mezuniyet şartlarını içeren hükümleri 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer maddeleri ise 14 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Görevlendirme ve staj süreçlerine ilişkin mevcut hükümler korundu. Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

