KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 18-25 Aralık'ta alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

KPSS gitti 'Akademi' şartı geldi! Fakülteyi bitiren değil elemeyi geçen atanacak

ÖSYM DUYURDU

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından şu şekilde duyuruldu: