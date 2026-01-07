KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 18-25 Aralık'ta alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
ÖSYM DUYURDU
KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından şu şekilde duyuruldu:
