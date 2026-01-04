KPSS gitti 'Akademi' şartı geldi! Fakülteyi bitiren değil elemeyi geçen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen yetiştirme sistemini yeniden yapılandıran ve KPSS’nin kaldırılmasıyla 'öğretmenliğe girişin tek yolu' olarak belirlenen Milli Eğitim Akademisi modeli, uygulamaya geçmeden tartışmaların odağına yerleşti. Eğitim fakültesi mezuniyeti ve pedagojik formasyonun yeterli sayılmadığı yeni sistemde, Akademiye Giriş Sınavı’na (AGS) 13 Temmuz’da giren binlerce aday, takvime göre 1 Ocak’ta başlaması gereken eğitimler için hâlâ belirsizlik yaşıyor. Akademilerin açılmaması, branşların ilan edilmemesi ve eğitim takviminin açıklanmaması, öğretmen adaylarının bekleme süresini uzattı.

AYM KARARINA RAĞMEN ÇİFTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmasına ilişkin iptal kararına rağmen öğretmen adayları Akademilere giriş aşamasında güvenlik soruşturmasından geçiriliyor. Öğretmenlerin akademiyi bitirdikten sonra bir güvenlik soruşturmasından daha geçirileceği öğrenildi.

AKADEMİK UNVANI OLMAYANLAR DERS VEREBİLECEK

Milli Eğitim Akademisi’nin yönetim yapısı da tartışma konusu oldu. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakan ya da Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında, akademi başkanı ve bakanlık bürokratlarından oluşuyor. Akademinin yıllık çalışma planı dahi bakan onayına bağlı kılındı.

Yönetmeliğe göre akademilerde görev alacak profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri haftada en az 10 saat ders verecek. Ancak yönetmelikte yer alan "yükseköğrenimli olmak koşuluyla görevlendirilenler" ifadesiyle, akademik unvanı olmayan kişilerin de ders verebileceği düzenlendi. Bu kişilerin hangi kriterlerle seçileceği ise açıklanmadı.

BEKLEME SÜRESİ 12 AYDAN 25 AYA ÇIKTI

Akademi sürecinin uzaması öğretmen açığını derinleştirirken, ücretli öğretmenliğin yaygınlaşmasına da zemin hazırladı. 2024 KPSS’ye giren 15 bin öğretmen adayı, aradan 19 ay geçmesine rağmen hâlâ göreve başlayamadı. AGS sürecinde ise bekleme süresi 25 aya çıktı. Oysa önceki yıllarda öğretmen atamaları 12 ayda bir yapılıyordu.

"HAYRAT VAKFI VE SERMAYE YAPILARINA ALAN AÇILIYOR"

Eğitimci Feray Aytekin, akademi modelinin yalnızca eğitim fakültelerini devre dışı bırakmadığını, aynı zamanda tarikat yapıları ve sermaye gruplarını öğretmen yetiştirme süreçlerine doğrudan dahil eden bir zemini kalıcılaştırdığını savundu.

Aytekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında Şubat 2025’te yenilenen protokole dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hayrat Vakfı’nın Milli Eğitim Akademisi bünyesinde hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütebilmesinin önü açıldı. Bu düzenleme yalnızca Hayrat Vakfı ile sınırlı değil. Milli Eğitim Akademisi yönetmeliğinde yer alan ‘diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek’ ifadesi, STK adı altında tarikat ve sermaye yapılarına alan açıyor.”