Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu

Süper Kupa öncesi dağıtılan yağmurluklar futbolun önüne geçmişti. Galatasaray’ın tek kullanımlık ürünleri eleştirilirken, Fenerbahçe’nin kaliteli yağmurlukları taraftardan tam not aldı. İşte iki kulübün dağıttığı yağmurlukların fiyatları...

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan 2025 Turkcell Süper Kupa finali, sadece sahadaki skorla değil, tribünlerdeki "kalite farkı" tartışmalarıyla da tarihe geçti. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği dev finalde gülen taraf, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe oldu. Ancak maçın ardından skordan çok, iki kulübün taraftarlarına dağıttığı yağmurluklar gündemi sarstı.

fenerbahce-galatasaray-yagmurluk-3.jpg

YAĞMURLUKLARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

Yoğun yağış ve fırtına uyarısı altında oynanan Süper Kupa finalinde maç öncesinde her iki yönetim de taraftarlarının yağıştan etkilenmemesi için tribünlere binlerce yağmurluk bıraktı. Ancak iki takımın dağıttığı ürünler arasındaki gözle görülür fark, sosyal medyada "vizyon" tartışmalarını beraberinde getirdi.

fenerbahce-galatasaray-yagmurluk-2.jpg

GALATASARAY CEPHESİNDE "TEK KULLANIMLIK" HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray yönetiminin taraftarlara dağıttığı yağmurlukların yaklaşık 29 TL maliyetli olduğu öğrenildi. İnce yapıda ve şeffaf olan bu ürünler, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "yetersiz" bulundu. Sosyal medyada:

Yağmurlukların poşet gibi ince olduğu, kısa sürede yırtılarak koruma sağlamadığı ve kulübün marka değerini yansıtmadığı yönünde binlerce eleştiri yapıldı.

FENERBAHÇE’DEN "MONT" KALİTESİNDE HAZIRLIK

Fenerbahçe tarafında ise durum oldukça farklıydı. Yaklaşık 176 TL maliyetle hazırlandığı belirtilen yağmurlukların kalın, dayanıklı ve şık tasarımı sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı. Tekrar kullanılabilir yapıda olan bu yağmurluklar, hem soğuktan hem de yağmurdan tam koruma sağlayarak tribünlerdeki konforu artırdı.

fenerbahce-galatasaray-yagmurluk-4.jpg

DERBİ HATIRASI FENERİUM’DA SATIŞA ÇIKTI!

Maç sırasında tribünlerdeki görüntüsüyle büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada viral olan o meşhur sarı-lacivert yağmurluklar için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Taraftarların yoğun talebi üzerine, Süper Kupa finalinin sembolü haline gelen bu kaliteli yağmurluklar Fenerium mağazalarında ve online sitesinde yerini aldı.

Süper Kupa Özel Satışı: Tribünlerdeki koreografinin bir parçası olan ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bu özel yağmurluklar, 249 TL fiyat etiketiyle taraftarların beğenisine sunuldu.

Süper Kupa'nın hem kupasını hem de "yağmurluk savaşını" kazanan Fenerbahçe, bu hamlesiyle organizasyon başarısını ticari bir fırsata çevirmeyi de başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

