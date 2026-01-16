Almanya ehliyeti geçersiz sayıldı: Binlerce lira ceza yedi

Almanya’da yaklaşık 30 yıldır yaşayan ve taksi şoförlüğü yapan Halit Tuncer, tatili sırasında Aydın'da trafik denetiminde ibraz ettiği Almanya sürücü belgesinin geçersiz sayılarak 30 yıl önce iptal edilen Türkiye ehliyetini yenilemediği gerekçesiyle 7 bin 431 TL para cezası kesildiğini söyledi.

Tuncer, yaptığı açıklamada, yıllar önce Almanya’ya yerleştiğini ve ehliyet alabilmesi için Türkiye'de aldığı sürücü belgesinin resmi olarak iptal edildiğini söyledi.

Bu işlemin tamamen yasal ve zorunlu bir prosedür olduğunu vurgulayan Tuncer, o tarihten bu yana geçerli Almanya ehliyetiyle araç kullandığını ve Köln’de taksi şoförü olarak çalıştığını belirtti.

ehliyet3.jpeg

7 BİN 431 TL CEZA KESİLDİ

Tuncer, trafik kontrolü sırasında geçerli Almanya ehliyetini polis memuruna ibraz ettiğini ancak buna rağmen Türk ehliyetinin “süresi dolmuş” kabul edilerek 7 bin 431 TL ceza kesildiğini ifade etti.

Türk ehliyetinin süresinin dolmadığını, Almanya’da yeni ehliyet çıkarabilmek için resmi olarak iptal edildiğini belirten Tuncer, “Bu nedenle kesilen ceza haksızdır” dedi.

Ehliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracakEhliyeti kaptıran yandı! Yeni Trafik Kanunu cezaları yağmur gibi yağdıracak

Ayrıca geçerli Almanya ehliyetini yanında bulundurmasına rağmen 44/1-B maddesi kapsamında ceza yazılmasının da hukuka aykırı olduğunu savundu.

ehliyet1-001.jpeg

Türkiye’de geçerli yabancı sürücü belgeleriyle altı ayı aşmamak kaydıyla araç kullanılabildiğini hatırlatan Tuncer, “Yıllardır otomobilimle Türkiye’ye tatile gelirim. Almanya ehliyetimle bugüne kadar sorunsuz araç kullandım. Ancak şimdi geçerli bir sürücü belgem olmasına rağmen ‘ehliyetsiz’ muamelesi yapıldı” dedi.

"BİNLERCE SÜRÜCÜ BENİM GİBİ CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Kendisi gibi on binlerce kişinin Almanya’ya gitmeden önce Türkiye’de ehliyet aldığını belirten Tuncer, “Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, önümüzdeki tatil sezonunda binlerce sürücü benim gibi ceza ödemek zorunda kalabilir. Devlet yetkililerimizden ricam, bu duruma el atmalarıdır. Geçerlilik süresi dolan ehliyetlerle ilgili mevzuatta bizim durumumuz mutlaka dikkate alınmalıdır” diye konuştu.

ehliyet2.jpeg

Tuncer, Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre “Yabancı ehliyetle Türkiye’de araç kullanılabildiğini”, ayrıca “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemize İzine Geldiklerinde Karşılaşabilecekleri Trafik Kural ve Bilgileri” başlıklı bilgilendirme notunda, dış ülkelerden alınmış sürücü belgelerinin Türkiye’de kullanımına ilişkin hükümlerin açıklandığını da belirtti.

Kaynak:ANKA

