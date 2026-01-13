R. Stirling’in mirası otomotivde elektrikli devrime rakip olabilir mi? Mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor

Bu önerilerden biri de adını mucidi Robert Stirling'den alan ve ilk patentini 1816'da alan Stirling motoruydu. Bu çok basit , 37 beygir gücündeki motorun en önemli özelliği, yanma olmaması ve dolayısıyla sıfır emisyon üretmesidir; bu da onu giderek popülerleşen elektrik motorlarına ideal bir alternatif haline getirmektedir.

Büyük ilgi uyandıran nokta, bunun bir içten yanmalı motor değil, bir ısı motoru olmasıdır; yani çalışması için benzin veya petrol gibi geleneksel yakıtlara ihtiyaç duymaz, çünkü herhangi bir içten yanma işlemi gerçekleştirmez, kapalı bir çevrimde tasarlanmıştır ve hidrojen veya oksijenle çalışır.﻿

Stirling motoru, sıcak ve soğuk arasındaki sıcaklık farkının iş üretmek için kullanıldığı verimlilik ilkesine dayanır . Bu enerji, itici güç olarak kullanılır; çünkü yakıt olarak kullanılan gaz kapalı bir devrede ısıtılıp soğutulur ve bu nedenle yüksek sıcaklıklarda genleşerek mekanik parçalara büyük bir basınç uygular.

Düşük sıcaklıklarda oluşan basınç azalır, bu nedenle genleşme ve sıkıştırma döngüsü sürekli olarak tekrarlanır ve sonuçta termal enerji mekanik işe dönüştürülür. Maksimum verimlilik, ısıyı tutmayı ve gelecekte kullanılmak üzere bir bölümde depolamayı sağlayan bir tel örgü olan rejeneratör yardımıyla elde edilir. Bu nedenle, bu bileşen olmadan, üretilen ısının neredeyse tamamı kaybolur.

Buna karşılık, yakıta bağımlı içten yanmalı motorlar egzoz gazı üretir; bu gazların bir kısmı turboşarj sistemlerinde yeniden kullanılır, ancak tamamı değil. Ve bu, Sterling motoruyla arasındaki en büyük farktır, çünkü enerji hiçbir yere salınmaz. Ancak pratikte bu tek avantaj değildir, çünkü bileşenlerin aşınmasının azalması motorun ömrünü uzatır. Bununla birlikte, avantajlarına rağmen yüksek üretim maliyeti, bu motorların seri üretimini engellemiştir.