Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
İtalya'nın başkenti Roma'da, şehir merkezindeki hız sınırının azami 30 kilometre olarak uygulanmasına bugünden itibaren başlandı.

Roma Belediyesinin dün resmen açıkladığı karara göre kent merkezindeki sınırlı trafik bölgesi (ZTL) kapsamındaki bölgelerde ve 1000 caddede yol güvenliğini artırmak amacıyla sürücüler için saatte azami 30 kilometrelik hız sınırı getirildi.

Bu doğrultuda trafikten sorumlu Roma yerel şehir polisinin hız sınırı getirilen bölgelerdeki devriye ve denetimleri arttırıldı.

ROMA’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ UYGULAMA

Roma Belediyesinin Ulaşımdan Sorumlu Belediye Encümeni Üyesi Eugenio Patane, yaptığı açıklamada, trafik kazaları ve yarattığı mağduriyetleri azaltma sorumluluklarının bulunduğunu, uygulamayı bu nedenle devreye aldıklarını belirtti.

YENİ HIZ KAMERALARI VE YAYA GEÇİTLERİ GELİYOR

Patane, uygulamanın denetimi için şehrin büyük caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi'ne yeni hız ölçen kameraların yerleştirileceğini, ayrıca şehir genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidi yapılacağı bilgisini paylaştı.

Kuzeydeki Bologna kenti, aynı hız sınırını merkezi hükümetin aksi görüşüne rağmen iki sene önce uygulamaya başlamıştı.

Kaynak:AA

