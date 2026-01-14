Dünyaca ünlü içecek devi Coca-Cola, 2018 yılında büyük umutlarla bünyesine kattığı kahve zinciri Costa Coffee’yi satışa çıkarmıştı.

Coca-Cola, 2018 yılında 3,9 milyar sterline aldığı Costa Coffee'yi zararına satışa çıkararak, 2 milyar sterlinlik bir satış hedefliyordu. Ancak şirket, satın aldığı fiyatın neredeyse yarısına razı olmasına rağmen, beklediği teklifleri alamayınca satış sürecini tamamen durdurdu.

Coca-Cola, özel sermaye fonlarından gelen tekliflerin düşük kalması üzerine satışı rafa kaldırmak zorunda kaldı.

TEKLİFLER BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Lazard liderliğinde yürütülen birkaç aylık süreçte; TDR Capital ve Bain Capital gibi yatırım firmalarıyla görüşmeler yapıldı. Sürecin ilk aşamalarında Apollo, KKR ve Çinli Centurium Capital gibi dünya devleri de ilgi göstermişti. Ancak beklentiyi karşılayan bir teklif olmadı.

Satış planının rafa kalkması, Coca-Cola’nın önümüzdeki dönem finansal raporlarını da etkileyebilir. Bu durum Coca-Cola’nın Costa Coffee’nin bilançosunda değer düşüklüğüne gitmesine yol açabilir.