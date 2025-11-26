Coca-Cola'ya dev ceza: Sistemden bilgiyi silmişler!

Rekabet Kurulu, içecek sektörünün devi Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında yürütülen süreçte flaş bir karara imza attı. Kurul, şirkete "yerinde incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı" gerekçesiyle yaklaşık 282 milyon lira tutarında idari para cezası uyguladı.

Coca-Cola şişeleme bölümünü elden çıkarıyor

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, cezanın gerekçelerine dair detaylar paylaşıldı. Kurul uzmanlarının Coca-Cola bünyesinde gerçekleştirdiği yerinde inceleme esnasında, denetim süreci başladıktan sonra sistemden veri silindiğinin saptandığı belirtildi. Bu eylem nedeniyle şirketin incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmedilerek, söz konusu rekor ceza verildi.

TEKNOLOJİK CİHAZLARLA ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, inceleme start aldıktan sonra hiçbir cihazdan ve hiçbir sebeple veri silinmemesi gerektiği konusunda net bir uyarı yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Coca Cola'nın çok içilen ürünü yasaklandı! Raflardan toplatılıyor

"Tek bir silme işlemi dahi şirketi, cirosunun binde 5'i oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor. İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor. Kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor."

ŞİRKETLERE GÜÇLÜ UYARI: AĞIR CEZADAN KAÇINMANIN TEK YOLU

Alınan kararın diğer firmalar için de emsal teşkil edecek güçlü bir ikaz niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, iş birliğinin önemi şu sözlerle anlatıldı: