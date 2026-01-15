AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak

AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından AKOM da İstanbulluları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar günü itibarıyla sert bir düşüşe geçerken, megakentte iki gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarılarının ardından hava tahmin raporunu yayımlayarak beklenen hava koşullarına dair açıklamalarda bulundu.

Kuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladıKuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladı

kar-yagisi.jpg

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

Yapılan değerlendirmede, İstanbul için kar alarmı verildi. AKOM, hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceğini 2 gün boyunca da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü itibarıyla dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlarken, soğuk havaya kar yağışı da eşlik edecek.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ise ani bir düşüş yaşayacak.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

akomm.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi
Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi
CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz
CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz
Hakan Çakır cinayetinin duruşmasında vicdanları kanatan slogan! Salon gerildi
Hakan Çakır cinayetinin duruşmasında vicdanları kanatan slogan! Salon gerildi