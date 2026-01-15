AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarılarının ardından hava tahmin raporunu yayımlayarak beklenen hava koşullarına dair açıklamalarda bulundu.

Kuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladı

Yapılan değerlendirmede, İstanbul için kar alarmı verildi. AKOM, hafta sonunun gelmesiyle hava sıcaklıklarının düşeceğini 2 gün boyunca da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü itibarıyla dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başlarken, soğuk havaya kar yağışı da eşlik edecek.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ise ani bir düşüş yaşayacak.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.