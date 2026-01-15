Kuzeyden esip önce kıyıları dövecek sonra kar bırakacak: Meteoroloji gün gün olacakları açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye, yeni bir fırtına ve kar yağışı dalgasının etkisi altına giriyor.
Günlük ve haftalık tahminlerini açıklayan Meteoroloji, 3 ilde kuvvetli kar beklentisiyle sarı kodlu uyarı geçerken, Karadeniz açıklarında sert esecek fırtınayı duyurdu.
METEOROLOJİ GÜN GÜN OLACAKLARI AÇIKLADI
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Haftalık tahminlere göre ise bugün akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen olumsuz havanın yarın ve Cumartesi günü hem etki alanını hem de gücünü artırması bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günü de dahil olmak üzere İstanbul'da da kar yağı ya da karla karışık yağmur görülecek.
KUZEYDEN ESİP ÖNCE KIYILARI DÖVECEK SONRA KAR BIRAKACAK
Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Doğu Karadeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren batısı, 16.01.2026 (Cuma) günü sabah saatlerinde geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 16.01.2026 günü (Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışlarının, sarı kodla uyarı verilen Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Şırnak, Hakkari, ve Van çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneyi yağmurlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan güneyi periyod boyunca kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah ve öğle saatlerinde 1,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.