Son dakika | Kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

İstanbul’da Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, dün odasında tartıştığı Hâkim Aslı Kahraman’ı silahla yaraladı. İkinci atışı hükümlü de olan çaycı Yakup Karadağ engelledi.

Savcının hâkime takıntılı olduğu, daha önce kadın şiddeti dosyalarında görev yaptığı ve Kahraman’ın da polis korumasında olduğu öne sürüldü.

Hakim Aslı Karaman’ı silahla ateş edip yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Kılıçaslan’ın ifadesi özel soruşturma bürosunda başsavcı vekili tarafından alındı. Kılıçaslan, “kasten insan öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kılıçaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre; olayla ilgili savcının tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Sevk yazısında, mağdur hâkimin henüz ifadesinin alınmadığı vurgulandı. Şüpheli savcının ifadesine göre; erkek savcı ve kadın hakim 2023 yılı Eylül-Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşadığını iddia etti. Aralarındaki yaş farkı, sosyal durumları, kadın hâkimin daha önce çocuğunun olması, savcının bu duygusal birlikteliği dönüştürmek istememesi, hâkimin ise aksi düşüncede olması nedeniyle aralarında tartışmalar yaşandığını öne sürdü. Şüpheli Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, mesleki kariyerine olumsuz etkileyeceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediğini, bu nedenden dolayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki çalışma odasına gittiğini anlattı.

Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan sevk yazısına göre; burada aralarında tekrar tartışma çıkınca kadın hakim erkek savcıya vurmaya başladı, o esnada çay ocağında çalışan Yakup Karadağ odaya girdi. Hükümlü Çaycı Karadağ’ın ifadesine göre mağdur kadın hakim kendisinden yardım istedi savcının kendisine zarar vereceğini söyledi. Şüpheli savcı iki üç adım geri gitti. O sırada kadın hakim yardım isteyince bu kez savcı üzerine gitmeye başladı ve o anda tanık Yakup Karadağ araya girdi.

Savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan kendisinin savcı olduğunu söyleyerek elini beline attı ve tabancasını çıkarıp koşmaya başladı. Onun üzerine çaycı da aynı şekilde hamle yaparak araya girdi. Savcı silahı birden fazla kez ateşledi. Bu sırada Çaycı Yakup Karadağ savcının elini tutup havaya kaldırdı, kendisini de duvara yaslayarak silahı elinden aldı. Hemen olay yerine polis müdahale edip savcıyı gözaltına aldı. Soruşturma evrakında şüpheli savcının kadın hakime gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da girdi.

Bu nedenle, soruşturmanın bulunduğu aşamada mağdurun ifadesinin henüz alınamamış olması, şüpheli savcının cep telefonunun şifresini vermemesi, delillerin tümüyle toplanmamış olması, ayrıca şüpheli savcının araya başkasının girmesi nedeniyle saldırısını tamamlayamaması nedeniyle öldürmeye teşebbüs ettiği, tehdit içerikli mesajlarının da olması nedeniyle tutuklanması talep edildi.

Öte yandan Hakim Aslı Kahraman'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.