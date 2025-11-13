Kadın cinayetinde 'iyi hal' indirimi istinaftan döndü

Olay, 26 Haziran 2023 tarihinde Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın köyünde meydana geldi. Kaddafi Gören ile babasının ikinci eşi olan üvey annesi Saide Gören arasında 'arazi anlaşmazlığı' yüzünden bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Kaddafi Gören, belinden çıkardığı tabancayla Saide Gören'i vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki ağabeyinin evinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaddafi Gören, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YEREL MAHKEMEDEN 'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Kaddafi Gören hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı. Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan sanık, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme heyeti, sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Heyet, daha sonra sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de göz önünde bulundurarak 'takdiri indirim' (iyi hal indirimi) uyguladı ve cezayı 19 yıl 2 ay hapse düşürdü. Sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden Saide Gören’in ailesinin avukatı Erol Gür, dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozma kararı aldı.

Sanık Kaddafi Gören ve avukatının SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldığı duruşmada tarafları yeniden dinleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığa 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin uyguladığı 'haksız tahrik' indirimini kaldırdı. Sadece sanığın yargılama sürecindeki olumlu hal ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul eden heyet, cezayı müebbet hapse indirdi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşmanın ardından Saide Gören'in ağabeyi Yılmaz Çelik, adaletin yerini bulduğunu belirterek mutluluğunu dile getirdi. Çelik, "2,5 yıl önce kız kardeşim Saide üvey oğlu tarafından sırtından silahla vurularak öldürüldü. Patnos Mahkemesi sanığa ödül gibi 20 yıl ceza verdi. Avukatımız bu 20 yılı kabul etmedi ve mahkemeyi istinafa götürdü. Allah'ın sayesinde, avukatımızın sayesinde adalet yerini buldu. İstinaf kararı bozdu ve sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kız kardeşimin kanı yerde kalmadı. Mutluluğumu anlatacak söz bulamıyorum. Avukatımıza da mahkeme heyetine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.