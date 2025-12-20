Kadıköy'ün en merkezi noktasında iki kişi ölü bulundu! Not da bıraktı

Kadıköy ilçesinin merkezi Osmanağa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede, 47 yaşındaki Yavuz Akan ve 43 yaşındaki Demet Altan başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Çiftin, daireyi 4 günlüğüne günlük kiralama yoluyla tuttuğu öğrenildi. Kiralama süresi sona erince ev sahibi Yavuz Akan’a ulaşmaya çalıştı ancak cevap alamadı. Bunun üzerine daireye giden ev sahibi, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. Salonda iki kişinin kanlar içinde yattığını gören ev sahibi, hemen polisi aradı.

ERKEĞİN İNTİHAR NOTU BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akan ve Altan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede cesetlerin yanında bir tabanca ve Yavuz Akan’a ait olduğu belirtilen bir intihar notu bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor