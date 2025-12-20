Sevgilisinin evinde kalbi durdu: Üniversiteli Gamze kurtarılamadı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören Gamze Nur Yalçın (24), erkek arkadaşını evinde hareketsiz halde bulundu.

Erkek arkadaşı B.K. (25) durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE KALBİ DURDU

18 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddiaya göre; B.K, üniversite son sınıf öğrencisi olan Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede nabzı atmadığı belirlenen Yalçın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEVGİLİSİNİN 39 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 39 suç kaydı olduğu bildirilen B.K. gözaltına alındı. B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.