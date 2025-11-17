Kadıköy'de servis minibüsü bariyerlere çıktı
Kadıköy'de D-100 kara yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
MİNİBÜS ÇARPMANIN ETKİSİYLE BETON BARİYERLERE ÇIKTI
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.
Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.
Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
