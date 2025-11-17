Kadıköy'de servis minibüsü bariyerlere çıktı

Yayınlanma:
Kadıköy'de D-100 kara yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çıktı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışmasının ardından bariyerlere çıktığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Giresun’da kan donduran olay! Trafik kazasından sonra çıkan kavgada dövülerek öldürüldüGiresun’da kan donduran olay! Trafik kazasından sonra çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

MİNİBÜS ÇARPMANIN ETKİSİYLE BETON BARİYERLERE ÇIKTI

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.

Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.

Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Köy merasında top mermisi bulundu
Köy merasında top mermisi bulundu