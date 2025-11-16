Giresun’da kan donduran olay! Trafik kazasından sonra çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde Karadeniz Sahil Yolu Karakoç kavşağında, saat 11 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Giresun’dan Trabzon yönüne giden Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptı. Araçlarda hasara neden olan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma yaşanırken çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇIKAN KAVGADA YARALANDI!

Kavga sırasında aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Coşkun yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdullah Coşkun, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.






