Kadıköy’de Ata'ya saygı zinciri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde tüm yurtta saat 09.05’te saygı duruşuyla anıldı.

KADIKÖY'DE "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ"

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2012 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri”, Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili'nde binlerce kişinin katılımıyla oluşturuldu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ da zincirde yerini aldı.

Katılımcılar, 10 Kasım sabahı Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde el ele vererek Ulu Önder'e olan minnetlerini gösterdi. Sahil yolu bu bayraklar ve posterlerle süslenirken, Kadıköy Belediyesi tarafından denizde de dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Saygı Zinciri’ne denizden yelkenliler, kanolar ve tekneler de eşlik etti.

Saatler 09.05’i gösterip sirenler çalındığı sırada, paramotorcular da gökyüzünden süzülerek Türk bayrakları açtı ve anmaya görsel bir zenginlik kattı.

9'u 5 geçe hayat durdu! Vatandaşlar gözyaşları ile yerlerinden kıpırdamadı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU

İstanbul'un bir diğer merkezi noktası olan Şişli Belediyesi önünde de 09.05'te saygı duruşu düzenlendi. Belediye çalışanları, dışarıya çıkarak yurttaşlarla birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.