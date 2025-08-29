Kadıköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın!
İstanbul Kadıköy'de bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın kısa sürede üst kata sıçradı.
Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın çevredekileri paniğe sürükledi.
Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerce söndürülürken 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ
Saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki daireden yükselen alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine gelirken, çevredekilerin yardımıyla apartmandakiler kısa sürede tahliye edildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin kontrolünde dumandan etkilendiği tespit edilen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alevler ekiplerce söndürüldü.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak:DHA