Kadıköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın!

İstanbul Kadıköy'de bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın kısa sürede üst kata sıçradı.

Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katında çıkan yangın çevredekileri paniğe sürükledi.

Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerce söndürülürken 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ

Saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki daireden yükselen alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri olay yerine gelirken, çevredekilerin yardımıyla apartmandakiler kısa sürede tahliye edildi.

Kadıköy'de 8 katlı apartmanda yangın

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kontrolünde dumandan etkilendiği tespit edilen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alevler ekiplerce söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak:DHA

