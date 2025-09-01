Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa'da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

Soma'da düzenlenen operasyonda 66 tarihi eser ele geçirildi.

MANİSA'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU

Manisa Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler izinsiz kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

10 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonda yakın döneme ait olduğu değerlendirilen 66 eser ile kazı sırasında kullanılan projektör, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, izinsiz ormana girişlerinden dolayı idari para cezası uygulandı.