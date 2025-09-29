Kaçak avcılara ceza yağdı!

Orman yangınları, küresel ısınma ve aşırı betonlaşma gibi halihazırda ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen faktörlerin yanında bir de kaçak ve usulsüz avlanma var.

Her yıl içlerinde soyu azalan ve doğal yaşamın sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyan türlerin de bulunduğu binlerce canlı bu yolla katlediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişinin yakalandığını duyurdu.

2 milyar işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonuna 11 gözaltı

"TOPLAM 620 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Çokçetin, şu bilgileri verdi: