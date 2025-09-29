Kaçak avcılara ceza yağdı!
Orman yangınları, küresel ısınma ve aşırı betonlaşma gibi halihazırda ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen faktörlerin yanında bir de kaçak ve usulsüz avlanma var.
Her yıl içlerinde soyu azalan ve doğal yaşamın sürdürülebilir olması için büyük önem taşıyan türlerin de bulunduğu binlerce canlı bu yolla katlediliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişinin yakalandığını duyurdu.
"TOPLAM 620 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"
Çokçetin, şu bilgileri verdi:
"DKMP ve jandarma ekiplerinin Beypazarı'nda yürüttüğü ortak operasyonda, yasa dışı avcılık yaptığı şüphesiyle bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada vurulmuş bir dişi kızıl geyik ile birlikte gece görüş dürbünü, yivli tüfek, bıçak, satır ve el feneri gibi ekipmanlara rastlandı. Araçta bulunan M.A. ve A.S. isimli şahıslara toplam 620 bin lira idari para cezası ve tazminat uygulanmış; araç ve ekipmanlara el konulmuştur."
Kaynak:ANKA