Kaç çeşit beyin tümörü var? Profesör açıkladı
Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol, 120’ye yakın beyin tümörü olduğunu açıkladı. Erol, açıklamasında "Tümörlerin en önemli belirtisi baş ağrısı. Çok alışık olmadığımız şekilde inatçı, özellikle geceleri ve sabaha karşı artan baş ağrıları önemli bir uyarıcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat Erol yaptığı açıklamada, beyin tümörlerinin her yaşta görülebileceğini ifade ederek önemli bilgiler verdi. Ttümörlerin beyin hücrelerinin kontrolsüz biçimde çoğalması sonucu kitle oluşması ve bu kitlenin beyin dokusuna baskı yapmasıyla ortaya çıktığını aktaran Erol, bazı tümör tiplerinin kadınlarda, bazılarının ise erkeklerde daha sık görüldüğünü ifade etti.

120’YE YAKIN BEYİN TÜMÖRÜ VAR”

Erol, açıklamasında "Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki 120’ye yakın beyin tümörü tipi var. Beyin tümörleri beyin hücrelerinden kaynaklanan birincil tümörler ve diğer organlardaki kanserlerin beyne yayılmasıyla oluşan tümörler olarak ayırıyoruz. Bazen kafa travmaları, bazen kalıtsal özellikler, bazen de maddelere veya radyasyona maruz kalma gibi etkenlerle oluşabiliyor. Bazı hastalıklarla beraber beyin tümörlerini görmek mümkün.” ifadelerine yer verdi.

Kanser genini taşıyan donörden 200 çocuk: Bazı çocuklar çoktan hayatını kaybettiKanser genini taşıyan donörden 200 çocuk: Bazı çocuklar çoktan hayatını kaybetti

“Tümörlerin kafa içinde yaptığı basıncın artması ile oluşan belirtileri var. Ya da kitle küçük olsa bile bulunduğu alana göre yaptığı kafa sinirleri komşuluğu nedeni ile yaptığı bulgular var. En önemli belirti baş ağrısı. Bu baş ağrılarının tipi, şekli, süresi, çok alışık olmadığımız şekilde inatçı, özellikle geceleri ve sabaha karşı artan baş ağrıları önemli bir uyarıcı olabilir.” diyen Erol, “Bunun yanı sıra baş dönmesi, bulantı, kusma, denge kaybı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, işitmede, koku almada ve görmede sorunlarla gelebiliyor. Hipofiz bezi tümörlerinde ise ellerde ve ayaklarda büyüme, tüylenmede artış ve adet düzensizlikleri gibi hormon kaynaklı şikayetlerle hasta gelebiliyor." sözlerini sarf etti.

"BİRÇOK BEYİN TÜMÖRÜNÜN TEDAVİSİ CERRAHİ MÜDAHALE İLE YAPILIYOR"

Tanı için hastanın öyküsü, şikayetlerinin dinlenmesi ve sonrasında fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Erol, "Tanıyı koyduktan sonra birçok beyin tümörünün tedavisi cerrahi müdahale ile yapılıyor. Bazan gerekli durumlarda biyopsi alınıp sonra tedavi basamaklarına geçiliyor. Cerrahi tedaviden sonra kemoterapi, radyoterapi veya radyo cerrahi gibi ek tedaviler uygulanabiliyor. Bazen de hiçbiri yapılmayıp sadece takipler ile beyin tümörünün tedavisi yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

