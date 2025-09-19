Kabus bitmiyor: Adana'da orman yangını!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DE DE YANGIN ÇIKTI!

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Koruköy ile Kavakköy arasındaki tarım arazisinde saat 10.45 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahaleler sürerken söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediye ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.

Kaynak:AA

