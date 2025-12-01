Kabine İmralı ve gemi saldırılarını konuşacak

Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru Ukrayna'ya ait Sea Baby insansız deniz araçlarıyla vurulan Rusya’ya ait Kairos ve Virat adlı iki petrol tankeri Karadeniz'de sıcak saalerin yaşanmasına neden oldu. Türkiye kıyılarına 28 ve 35 mil mesafede gemilerde patlama meydana gelirken Dışişleri Bakanlığı saldırıları endişe ile karşıladıklarını belirterek “Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur” değerlendirmesini yaptı.

Öcalan görüşmesine ilişkin detaylar İmralı heyeti üyeleri tarafında kişisel notlarla duyurulurken görüşmede ne konuşulduğunun net olmayışı geçtiğimiz hafta çok tartışıldı. Haftanın bitimine doğru terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinin "Türkiye'nin geleceği karanlık", "İktidar yavaş hareket ediyor" açıklamaları ile Öcalan'ın tahliyesine ilişkin talepler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin vereceği yanıtı beklemeye aldı.

KABİNE İMRALI VE GEMİ SALDIRILARINI KONUŞACAK

Kabinenin, Karadeniz’de yükselen bu tansiyonun Türkiye’nin güvenliğine ve bölgesel istikrara etkilerini ele alması öngörülürken, toplantı sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Toplantının bir diğer başlığını ise “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Bu çerçevede, TBMM tarafından oluşturulan İmralı heyetinin terörist elebaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmede ele alınan başlıklar, aktarılan mesajlar ve sürece ilişkin ortaya çıkan yeni dinamikler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

BÖLGESEL KRİZLER DE MASADA OLACAK

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım diplomasisi, uluslararası toplumla iş birliği ve bölgedeki barış çabalarına katkıları olacak. Filistin ve Sudan’daki insani krizler, Gazze’de ilan edilen ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, sivil kayıpların artışı ve bölgede giderek zorlaşan hayat şartları ile insani yardım koridorları için Türkiye’nin atabileceği yeni adımlar gündeme gelecek.

Öte yandan ekonomideki son durum, enflasyon, fâhiş fiyatlar ve asgari ücret artışı da kabinenin önemli başlıkları arasında. Fiyat istikrarını bozan fahiş fiyat uygulamalarına karşı yürütülen denetimlerin sonuçları ve alınması planlanan yeni tedbirler üzerinde durulacak.