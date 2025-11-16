Kabataş metro inşaatındaki faciada 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Kabataş'ta bir işçinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 3 işçinin yaralandığı metro inşaatı faciasına ilişkin gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen şantiye şefi O.Ç. ve taşeron şirketin sahibi B.Ç., “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

Olay, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.59’da, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde, Molla Çelebi Camii yanındaki M7 metro hattı şantiyesinde gerçekleşti.

Kabataş metro inşaatındaki faciada bilirkişi raporu hazırlandı: Tutuklama talebiKabataş metro inşaatındaki faciada bilirkişi raporu hazırlandı: Tutuklama talebi

İnşaatın eksi 6'ncı katında beton kalıbının patlaması sonucu iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İskelenin devrildiği sırada bölgede çalışan beş işçiden üçü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, iki işçi iskele parçalarının altında mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan iki işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede tedavi altına alınan işçilerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemeler sonucunda, kazada hayatını kaybeden işçinin 44 yaşındaki Selahattin E. olduğu belirlendi. Soner E., Mustafa G. ve Caner G. yaralandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, tutuklamaya sevk edilen şantiye şefi O.Ç. ve taşeron şirketin sahibi B.Ç., “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

