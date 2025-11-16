Olay, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.59’da, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde, Molla Çelebi Camii yanındaki M7 metro hattı şantiyesinde gerçekleşti. İnşaatın eksi 6'ncı katında beton kalıbının patlaması sonucu iskele büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE ACI HABER

İskelenin devrildiği sırada bölgede çalışan beş işçiden üçü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, iki işçi iskele parçalarının altında mahsur kaldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarılan iki işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ancak, hastanede tedavi altına alınan işçilerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1’i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANAN İŞÇİLER

Yapılan incelemeler sonucunda, kazada hayatını kaybeden işçinin 44 yaşındaki Selahattin E. olduğu belirlendi. Olayda yaralanan diğer işçilerin durumu ise şu şekilde açıklandı:

Selahattin E.: Hayatını kaybetti.

Soner E.: Sol dizinden yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Caner G.: Yaralı olarak kendi imkânıyla kurtuldu.

Mustafa G.: Yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Kazanın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 16 Kasım 2025 tarihli uzman bilirkişi ön raporu, kazanın oluşumundaki sorumlulukları net bir şekilde ortaya koydu.

Raporda, taşeron firma olan BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ltd. Şti.'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı firmanın şantiye şefi O.Ç.'nin kazanın meydana gelmesinde "asli kusurlu" oldukları belirtildi. Kazada yaralanan müşteki işçiler ile hayatını kaybeden Selahattin E.'nin ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre bilirkişi raporunun savcılığa ulaşmasının ardından soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, asli kusurlu bulunan şüpheliler B.Ç. ve O.Ç. hakkında "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan işlem başlattı. Savcılık, her iki şüphelinin de tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildiğini duyurdu. Şüphelilerin tespiti ve olaya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.