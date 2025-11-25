KA.DER'den 25 Kasım açıklaması: Siyasette kadına yönelik şiddet, demokrasiye yönelik bir müdahaledir

KA.DER'den 25 Kasım açıklaması: Siyasette kadına yönelik şiddet, demokrasiye yönelik bir müdahaledir
Yayınlanma:
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında, siyasette kadınlara yönelik şiddeti görünür kılmak için seslendi. KA.DER, bu şiddetin bireysel deneyimlerin ötesinde, kadınların siyasal süreçlerdeki varlığını zayıflatan yapısal bir sorun olduğunu vurguladı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, siyasette kadına yönelik şiddetin çok yönlü biçimlerine dikkat çeken bir basın açıklaması yayımladı.

KA.DER, bugün Türkiye'de ve dünyada kadın siyasetçilerin görevlerini yürütürken fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital ve cinsiyete dayalı çeşitli şiddet biçimlerine maruz kaldığını belirtti. Bu şiddet olaylarının, kadınların siyasal alandaki emeğini değersizleştirirken, aynı zamanda toplumun karar mekanizmalarındaki eşit temsil hakkını da zayıflattığı ifade edildi.

Belediye meclislerinde kadınların sözünün kesilmesi, toplantılarda sistematik olarak görmezden gelinmesi, seçim dönemlerinde itibarsızlaştırıcı kampanyalara maruz kalmaları, toplumsal cinsiyet temelli nefret söylemleri ve dijital saldırıların, kadınların siyasette kalıcılığını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Aranması bulunan şüpheli polise bıçak çekti: Vurularak etkisiz hale getirildiAranması bulunan şüpheli polise bıçak çekti: Vurularak etkisiz hale getirildi

SİYASİ KURUMLARA YÖNELİK SOMUT ADIMLAR ÇAĞRISI

Siyasi partiler, yerel yönetimler ve tüm siyasi kurumların bu sorun karşısında sorumluluk taşıdığı belirtildi. KA.DER, siyasette kadına yönelik şiddetin önlenmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Bu zorunluluklar arasında, şiddetin tüm biçimlerini tanıyan ve yaptırıma bağlayan açık, şeffaf ve uygulanabilir parti içi yönergelerin hayata geçirilmesi bulunuyor. Ayrıca, kadın siyasetçilerin güvenliğini önceleyen etik ilkeler ve disiplin süreçlerinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde ve parti teşkilatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin kurumsal bir kültüre dönüştürülmesi gerekiyor. Dijital şiddete karşı hukuki, teknik ve koruyucu mekanizmaların etkin kullanımının sağlanması ve kadınların dayanışma ağlarına, hukuki destek ve psiko-sosyal danışmanlığa erişimlerinin artırılması da talep ediliyor.

KA.DER, kadınların emeğiyle güçlenen bir demokrasinin mümkün olduğunu belirterek, tüm siyasi kurumları, karar vericileri ve toplumu, siyasette kadına yönelik şiddeti tanımaya, görünür kılmaya ve önlemek için somut adımlar atmaya davet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
İBB iddianamesine Yeni Şafak müdahalesi mi? Bu kadarı da tesadüf değildir...
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
'Yatırım uzmanı' yalanıyla 40 milyon lira vurgun yapan 32 kişi yakalandı
Tuzla'da tersanede yangın
Tuzla'da tersanede yangın