KA.DER'den 25 Kasım açıklaması: Siyasette kadına yönelik şiddet, demokrasiye yönelik bir müdahaledir

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, siyasette kadına yönelik şiddetin çok yönlü biçimlerine dikkat çeken bir basın açıklaması yayımladı.

KA.DER, bugün Türkiye'de ve dünyada kadın siyasetçilerin görevlerini yürütürken fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital ve cinsiyete dayalı çeşitli şiddet biçimlerine maruz kaldığını belirtti. Bu şiddet olaylarının, kadınların siyasal alandaki emeğini değersizleştirirken, aynı zamanda toplumun karar mekanizmalarındaki eşit temsil hakkını da zayıflattığı ifade edildi.

Belediye meclislerinde kadınların sözünün kesilmesi, toplantılarda sistematik olarak görmezden gelinmesi, seçim dönemlerinde itibarsızlaştırıcı kampanyalara maruz kalmaları, toplumsal cinsiyet temelli nefret söylemleri ve dijital saldırıların, kadınların siyasette kalıcılığını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

SİYASİ KURUMLARA YÖNELİK SOMUT ADIMLAR ÇAĞRISI

Siyasi partiler, yerel yönetimler ve tüm siyasi kurumların bu sorun karşısında sorumluluk taşıdığı belirtildi. KA.DER, siyasette kadına yönelik şiddetin önlenmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Bu zorunluluklar arasında, şiddetin tüm biçimlerini tanıyan ve yaptırıma bağlayan açık, şeffaf ve uygulanabilir parti içi yönergelerin hayata geçirilmesi bulunuyor. Ayrıca, kadın siyasetçilerin güvenliğini önceleyen etik ilkeler ve disiplin süreçlerinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde ve parti teşkilatlarında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin kurumsal bir kültüre dönüştürülmesi gerekiyor. Dijital şiddete karşı hukuki, teknik ve koruyucu mekanizmaların etkin kullanımının sağlanması ve kadınların dayanışma ağlarına, hukuki destek ve psiko-sosyal danışmanlığa erişimlerinin artırılması da talep ediliyor.

KA.DER, kadınların emeğiyle güçlenen bir demokrasinin mümkün olduğunu belirterek, tüm siyasi kurumları, karar vericileri ve toplumu, siyasette kadına yönelik şiddeti tanımaya, görünür kılmaya ve önlemek için somut adımlar atmaya davet etti.