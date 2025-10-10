Jiletle çevredekilere saldırırken öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı

Jiletle çevredekilere saldırırken öldürülmüştü: 3 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jiletle çevresindekilere saldıran Özgür Şahin’in (46), yaşanan arbedede tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan G.K., İ.S. ve S.Ö. tutuklandı.

Olay, 7 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren Özgür Şahin, taşkınlık yaparak çevresindekileri de rahatsız etti.

Elindeki jiletle çevresini tedirgin ederken öldürüldüElindeki jiletle çevresini tedirgin ederken öldürüldü

Şahin, daha sonra, Mürsel Paşa Caddesi’nden Derince Caddesi’ne dönen 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S.’yle, Şahin arasında arbede yaşandı.

ARBEDEDE VURULARAK ÖLDÜ

Arbedede tabancayla vurulan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yenidoğan Camisi’nde dün kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis, şüpheliler G.K. ve İ.S.’yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayla ilişkin S.Ö. ve Ü.Ö.’yü de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla G.K., İ.S., S.Ö. ve Ü.Ö. adliyeye sevk edildi. G.K., İ.S., ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü.Ö.’ye ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Türkiye
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi