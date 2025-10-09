Elindeki jiletle çevresini tedirgin ederken öldürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elindeki jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren ve yaşanan arbede sırasında tabancayla vurularak ölen Özgür Şahin’in (46), olaydan dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

7 Ekim gecesi Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde yaşanan olayda, elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevresine taşkınlık yapan Şahin, bir süre sonra 34 KAF 502 plakalı arazi aracına yöneldi. Araçtan inen G.K. ve İ.S. ile Şahin arasında arbede yaşandı. Bu sırada tabancayla vurulan Şahin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Şüpheliler G.K. ve İ.S. polis tarafından gözaltına alındı.

Özgür Şahin’in yaşamını yitirmeden dakikalar önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; yüzünden ve boynundan yaralandığı görülen, yarı çıplak haldeki Şahin’in elinde alkol şişesiyle çevresindekilerle konuştuğu, polis ekiplerinin de etrafını sardığı anlar yer aldı.

Devamında, caddede ilerlemeye çalışan bir arazi aracının kornasına tepki gösteren Şahin’in koşarak araca yöneldiği, ardından araçtan inen iki kişiyle yaşanan arbede sırasında üç el silah sesi duyulduğu görüldü.

Olay sonrası polis ekiplerinin şüphelileri olay yerinde gözaltına aldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Şahin’in cenazesi, Yenidoğan Camii’nde kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.