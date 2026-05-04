4 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 11 ilçesinde 15 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:36 - 12:36 │ Süre: 3 saat
- Konum: Şakran Sayfiye, 3255 Sokak
- Sebep: Ana Boru Arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:49 - 11:49 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cengizhan │ Çay │ Çiçek │ Muhittin Erener │ R. Şevket İnce, 2166/10 Sok No 6
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme
4 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih │ Gaziosmanpaşa
- Sebep: Anaboru Arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:55 - 12:55 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gürpınar, 7018 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır
- Sebep: Ana Boru Arızası
Bornova
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yeşilçam, 2002 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır
- Sebep: Branşman Arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Alaçatı, 12086 Sokak ve çevresi
- Sebep: Anaboru Arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 06:55 - 14:59 │ Süre: 8 saat 4 dakika
- Konum: Yakakent
- Sebep: İstasyonda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir
4 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe (pazar günleri hariç, 22 gün boyunca)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları
4 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ulubatlı, Toros Cad. içi
- Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme
Konak
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:31 - 11:31 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ballıkuyu │ Kadifekale │ Konak, Rakım Erkutlu Cad. No. 46 önü
- Sebep: Ana Boru Arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karadoğan │ Karakova │ Kayaköy
- Sebep: Gediz EDAŞ ekiplerinin bakım onarım çalışması
Ödemiş
- Tarih: 2 Mayıs 2026 Cuma - 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 21:33 - 18:00 │ Süre: 44 saat 27 dakika
- Konum: Uzundere
- Sebep: Pompa motor arızası
4 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gödence
- Sebep: GDZ elektriğin yaptığı bakım çalışması nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü
Seferihisar
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:50 - 13:00 │ Süre: 4 saat 10 dakika
- Konum: Camikebir │ Çolak İbrahim Bey │ Turabiye
- Sebep: Fen işlerinin yaptığı yol çalışması sebebiyle bölgeye sular verilememektedir
4 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 13:20 │ Süre: 4 saat 5 dakika
- Konum: Kuşçuburun
- Sebep: Anaboru arızasından dolayı su kesintisi ve basınç düşüklüğü
4 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.