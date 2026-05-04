İZSU duyurdu: Uzundere'de su kesintisi bugün son bulacak

İzmir'in 11 ilçesinde bugün 15 ayrı noktada su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin bir bölümü ana boru arızasından kaynaklanırken Ödemiş'te pompa motor arızası nedeniyle Uzundere'de su 44 saati aşkın süredir devam eden su kesintisi ise bugün sonlanacak.

4 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 11 ilçesinde 15 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…

4 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Aliağa

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:36 - 12:36 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Şakran Sayfiye, 3255 Sokak
  • Sebep: Ana Boru Arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:49 - 11:49 │ Süre: 2 saat
  • Konum: CengizhanÇayÇiçekMuhittin ErenerR. Şevket İnce, 2166/10 Sok No 6
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme

4 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: FatihGaziosmanpaşa
  • Sebep: Anaboru Arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:55 - 12:55 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Gürpınar, 7018 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır
  • Sebep: Ana Boru Arızası

Bornova

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Yeşilçam, 2002 Sokak içinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır
  • Sebep: Branşman Arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

Çeşme

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Alaçatı, 12086 Sokak ve çevresi
  • Sebep: Anaboru Arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

Çiğli

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 06:55 - 14:59 │ Süre: 8 saat 4 dakika
  • Konum: Yakakent
  • Sebep: İstasyonda meydana gelen elektrik arızasından dolayı su verilememektedir

4 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16 Nisan 2026 Perşembe (pazar günleri hariç, 22 gün boyunca)
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları

4 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Ulubatlı, Toros Cad. içi
  • Sebep: Şebeke Yenileme/Döşeme

Konak

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:31 - 11:31 │ Süre: 2 saat
  • Konum: BallıkuyuKadifekaleKonak, Rakım Erkutlu Cad. No. 46 önü
  • Sebep: Ana Boru Arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: KaradoğanKarakovaKayaköy
  • Sebep: Gediz EDAŞ ekiplerinin bakım onarım çalışması

Ödemiş

  • Tarih: 2 Mayıs 2026 Cuma - 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 21:33 - 18:00 │ Süre: 44 saat 27 dakika
  • Konum: Uzundere
  • Sebep: Pompa motor arızası

4 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Seferihisar

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Gödence
  • Sebep: GDZ elektriğin yaptığı bakım çalışması nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü

Seferihisar

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:50 - 13:00 │ Süre: 4 saat 10 dakika
  • Konum: CamikebirÇolak İbrahim BeyTurabiye
  • Sebep: Fen işlerinin yaptığı yol çalışması sebebiyle bölgeye sular verilememektedir

4 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:15 - 13:20 │ Süre: 4 saat 5 dakika
  • Konum: Kuşçuburun
  • Sebep: Anaboru arızasından dolayı su kesintisi ve basınç düşüklüğü

4 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

4 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

4 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

