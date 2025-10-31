İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı

İzmir’de su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintisi uygulaması, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerdeki su kesintileri 15 Kasım’a kadar sürecek.

İZSU’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su tüketiminin yoğun olduğu merkez ilçelerde kesintiler iki grup halinde dönüşümlü olarak uygulanacak ve kesinti saatleri gece 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

DÖNÜŞÜMLÜ KESİNTİ TAKVİMİ

Birinci grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde, 31 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında çift günlerde su kesintisi uygulanacak.

İkinci grupta yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde ise 1 Kasım'da başlayıp tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

İstanbul'a su sağlayan barajlarda alarm!

Kentte su kesintileri 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında başlamış, ilk olarak 3 günde bir uygulanan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren su seviyesindeki düşüş nedeniyle 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi, İzmirlilerin su tasarrufu konusunda daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.