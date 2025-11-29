İzmirlilere kötü haber! 15 Aralık'a kadar uzatıldı

İzmir’de devam eden kuraklık ve su kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentteki planlı su kesintilerinin süresini uzattığını açıkladı. Uygulama, 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.

İZSU’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 merkez ilçede su kesintisi uygulaması dönüşümlü olarak iki grup halinde sürdürülecek ve kesintiler gece saat 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yapılacak.

KESİNTİLERİN UYGULANACAĞI GRUPLAR

Birinci Grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, 28 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasındaki çift günlerde su kesintisi uygulanacak.

İkinci Grupta yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 29 Kasım ile 15 Aralık arasında tek günlerde sular kesilecek.

İZSU, bu zorunlu kesintilerin su kaynaklarını koruma çabası olduğunu belirterek, vatandaşları su tüketiminde tasarrufa gitmeleri konusunda uyardı.