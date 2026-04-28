İzmir’in cennetten çıkma sahilini savaş alanına çevirdiler! Otobüslerle gelip mekan bastılar

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı ünlü Çandarlı sahilinde, iddiaya göre “kız meselesi” nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında bir kişinin bıçaklandığı ileri sürüldü.

OTOBÜSLERLE GELİP MEKAN BASTILAR

İddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından otobüslerle bölgeye ulaşan kalabalık bir grup sahildeki mekanı bastı.

Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı.

'Kız meselesi' kavgasında 1 ölü 2 yaralı

ORTALIK KARIŞTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sahil boyunca yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini kovaladığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalığın içinde sürüklendiği anlar yer aldı.

Kavga esnasında bir kişinin bıçaklandığı iddia edilirken, olayla ilgili yetkili kurumlardan henüz kesin bir açıklama gelmedi.