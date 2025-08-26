İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 133 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
İzmir’de son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 228 kişi gözaltına alınırken, 133 şüpheli tutuklandı; tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 228 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 133 kişi, adliyeye sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)