İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı

İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisinin görev sırasında uğradığı saldırı, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 14.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kasksız bir motosikletliyi durdurmak istedi. İşlem yapmak isteyen polis memuru, o sırada tekmeli ve yumruklu saldırıya maruz kaldı. Saldırının anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sırtı dönük polis memuruna koşarak yaklaşan şüphelilerden birinin tekme ve yumruklarla saldırdığı, polisin de karşılık vererek şüpheliyi durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Olay yerine destek polis ekipleri geldi ve M.B. (38), M.S. (54) ile İ.S. (37) gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezine götürülerek işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

