İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!

İzmir Körfezi’nde geçen yıl kirlilik nedeniyle ortaya çıkan ve sıcak havaların etkisiyle yeniden hissedilen pis koku sürerken, bölgede balık ölümleri de yeniden görülmeye başladı.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da zaman zaman etkisini sürdürüyor.

zmir-korfezi-1.jpg

Yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de yaşanıyor. Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde görülmeye başlayan irili ufaklı ölü balıklar, bu kez Balçova Üçkuyular Feribot İskelesi'nde görüldü.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2020 yılından sonra hem önceki başkan hem de bugünkü başkanı mektup yollayarak kuraklıkla beraber, İzmir Körfezi'ni olumsuz etkileyeceğini söyledik. Bilimden çok uzak kalınıyor. Bilim kurulu veya danışmanlar kuruluna gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı merhum Ahmet Piriştina gibi sanayicilere gidilecek, arıtmaların çalıştırılması gerektiği söylenecek. Derelerin üzerine de yeni arıtmalar kurulacak" ifadelerini kullandı.

izmir-korfezi-5.jpg

"BELEDİYE 'ALÜMİNYUM SÜLFAT ATACAĞIZ' DİYOR"

Prof. Dr. Doğan Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piriştina'nın ölümünden sonra arıtmalar kapatıldı. Kirlilik tekrar başladı. Olumsuz işler yapıldı. Örneğin derelerin altı betonlandı. 2002 ile 2008 arası deniz hiç kokmamıştı. Zamanla artarak 2012 yıllarından itibaren deniz marulları görülmeye başlandı. Daha önce görünmüyordu. Ardından plankton patlamaları başladı. 2023 yılında kötüye gittiğimiz konusunda uyarılarda bulunduk. Fabrikalardan ve derelerden gelen suyun arıtması gerektiğini vurguladık. Bayraklı'da inanılmaz kötü bir koku vardı. Yapılan çalışmalarda denize alüminyum sülfat döküyorlar. Bir yandan suyu havalandırıyorlar. Burası akvaryum değil bir derya. Belediye 'Alüminyum sülfat atacağız' diyor. Bu madde havuzlarda yeşil yosun olmasın diye kullanılır. Bunun körfezle hiçbir ilgisi yok. O konuda da bilgileri yok. Arıtmalarda sorun olduğunu düşünüyorum."

zmir-korfezi-4.jpg

İç körfezde amatör balıkçılık yapan vatandaşları da uyaran Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İç Körfez'de balık yemem. 1986 yılında yasaklanmıştı. Geçen yıl bir dönem yasaklanmıştı. Yeni Kale geçidinin dışında denizde istediğiniz yerden balık avlayabilirsiniz. Oralar temizdir ama sorun hep bu bölgede" diye konuştu.

zmir-korfezi-2.jpg

zmir-korfezi-3.jpg

Kaynak:DHA

