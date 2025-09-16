Ege'de çıkan balıklar şoke etti: Balıkçılar şaşkına döndü

Yayınlanma:
Av yasağının kalkmasının ardından vira bismillah diyen Egeli balıkçılar 15 günde 6 tona yakın balık yakaladı. Denizdeki bolluk kendisini balık çeşitliliğinde de gösterirken Ege'de çıkan balıklar şoke etti. Hamsiden lüfere kadar ağlara takılanlar balıkçıyı da pazarı da mutlu ederken ısınan denizden umutsuz olan balıkçılar şaşkına döndü.

15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de kalkması ile denizlerde sezon başladı. Karadenizli balıkçılar sezonun bereketli geçeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek vira bismillah demişti.

Bir iyi haber de Ege kıyılarından geldi.

EGE'DE ÇIKAN BALIKLAR ŞOKE ETTİ

Egeli balıkçılar, sezona bereketli başladı. Av sezonunda yaşanan bolluk Ege'de görmeye alışık olunmayan türlerle sürerken İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

egede-cikan-baliklar-soke-etti-balikcilar-saskina-dondu-2.jpg

Geçtiğimiz yılın rakamlarını 2 ayda geçeceklerini öngören Şahin Çakan, "Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" dedi.

egede-cikan-baliklar-soke-etti-balikcilar-saskina-dondu-6.jpg

BALIKÇILAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Büyük bir bollukla başlayan sezonla ilgili bilgi Şahin Çakan, "İklim değişikliğinden dolayı çok korktuk, endişelendik. Deniz suyu sıcaklığının çok olması, bizi tedirgin etti. Ege Denizi'nde bu yıl inanılmaz bir bereket var. İnanılmaz hamsi var. Türkiye'nin her yerinden gelen balıkçı arkadaşlar, Ege'nin balıklarını alıyorlar. Gaziantep, Adana, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş'tan gelen var. Türkiye'nin yükünü Ege çekiyor. Şu an Karadeniz, Akdeniz'de hamsi yok. Akdeniz, 16'sında açılıyor. Türkiye'nin her tarafına balık, Ege'den gönderiliyor" dedi.

egede-cikan-baliklar-soke-etti-balikcilar-saskina-dondu-4.jpg

BOLLUK TEZGAHA DA YANSIDI

Ege'deki avcılıkta en çok hamsi ve sardalyanın ağlara takıldığını belirten Çakan, "Fiyatlar yarı yarıya düştü. Sezon açılışından beri fiyatlar çok düşük. 150 lira-200 lira hamsi, sardalyanın kilosu satılıyor. Halkımıza ucuz ucuz yediriyoruz. Tüm Türkiye'nin balıkçı filoları, Ege Denizi'nde avlanıyor. Türkiye'nin iç piyasasının dışında ayrıca hamside ihracata da ürün veriyoruz. Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" diye konuştu.

egede-cikan-baliklar-soke-etti-balikcilar-saskina-dondu-5.jpg

EGE DENİZİ HAMSİ DOLDU

Evli ve 3 çocuk babası, balıkçı Ali Erdurmuş (47), "Deniz bereketli. Hamsi, sardalya gibi birçok balık var ve hepsi de bol. Rabbim bol veriyor. Biz de ucuza satıyoruz. En çok hamsi var" dedi.

egede-cikan-baliklar-soke-etti-balikcilar-saskina-dondu-7.jpg

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kuvvetli (41) de "Bu sezon bereketli. Daha da bereketli olmasını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak hamsi ve sardalya var. Fiyatlar uygun. Vatandaş, bol bol yesin diye ucuz veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Ekonomi
Inverstco hisselerine operasyon şoku! Çakıldı
Inverstco hisselerine operasyon şoku! Çakıldı
1 kilo parasına kasayla aldılar: Çeşit çeşit satıldı
1 kilo parasına kasayla aldılar: Çeşit çeşit satıldı
Ukrayna'yı Türk şirketleri yeniden inşa edecek
Ukrayna'yı Türk şirketleri yeniden inşa edecek