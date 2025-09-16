Ege'de çıkan balıklar şoke etti: Balıkçılar şaşkına döndü

15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de kalkması ile denizlerde sezon başladı. Karadenizli balıkçılar sezonun bereketli geçeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek vira bismillah demişti.

Bir iyi haber de Ege kıyılarından geldi.

EGE'DE ÇIKAN BALIKLAR ŞOKE ETTİ

Egeli balıkçılar, sezona bereketli başladı. Av sezonunda yaşanan bolluk Ege'de görmeye alışık olunmayan türlerle sürerken İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yılın rakamlarını 2 ayda geçeceklerini öngören Şahin Çakan, "Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" dedi.

BALIKÇILAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Büyük bir bollukla başlayan sezonla ilgili bilgi Şahin Çakan, "İklim değişikliğinden dolayı çok korktuk, endişelendik. Deniz suyu sıcaklığının çok olması, bizi tedirgin etti. Ege Denizi'nde bu yıl inanılmaz bir bereket var. İnanılmaz hamsi var. Türkiye'nin her yerinden gelen balıkçı arkadaşlar, Ege'nin balıklarını alıyorlar. Gaziantep, Adana, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş'tan gelen var. Türkiye'nin yükünü Ege çekiyor. Şu an Karadeniz, Akdeniz'de hamsi yok. Akdeniz, 16'sında açılıyor. Türkiye'nin her tarafına balık, Ege'den gönderiliyor" dedi.

BOLLUK TEZGAHA DA YANSIDI

Ege'deki avcılıkta en çok hamsi ve sardalyanın ağlara takıldığını belirten Çakan, "Fiyatlar yarı yarıya düştü. Sezon açılışından beri fiyatlar çok düşük. 150 lira-200 lira hamsi, sardalyanın kilosu satılıyor. Halkımıza ucuz ucuz yediriyoruz. Tüm Türkiye'nin balıkçı filoları, Ege Denizi'nde avlanıyor. Türkiye'nin iç piyasasının dışında ayrıca hamside ihracata da ürün veriyoruz." diye konuştu.

EGE DENİZİ HAMSİ DOLDU

Evli ve 3 çocuk babası, balıkçı Ali Erdurmuş (47), "Deniz bereketli. Hamsi, sardalya gibi birçok balık var ve hepsi de bol. Rabbim bol veriyor. Biz de ucuza satıyoruz. En çok hamsi var" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kuvvetli (41) de "Bu sezon bereketli. Daha da bereketli olmasını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak hamsi ve sardalya var. Fiyatlar uygun. Vatandaş, bol bol yesin diye ucuz veriyoruz" diye konuştu.