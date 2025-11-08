İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Kaza, Kızılüzüm mevkiinde, 33 AOS 532 plakalı otomobilin sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen 35 ARY 751 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, 41 yaşındaki S.K., 55 yaşındaki D.Y. ve diğer iki yaralıyı K.T. ve A.O.D.'yi araçlardan çıkarmayı başardı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye nakledildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşındaki S.K. ve 55 yaşındaki D.Y. hayatını kaybetti. Diğer dört yaralının ise tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

izmir-kaza.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Kazanın gerçekleştiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 33 AOS 532 plakalı otomobilin bir süre durduktan sonra hareket ettiği ve sola dönüş yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen diğer araçla çarpıştığı net bir şekilde görülüyor.

izmri-kaza-2.jpg

Çarpışmanın ardından her iki aracın da kontrolünü kaybederek savrulduğu anlaşılıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

