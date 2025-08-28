İzmir'de orman yangınında kül olan evler yeniden inşa edilecek

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yenilerinin inşa edileceği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş’teki köy evleri yörenin ihtiyaçlarına göre 4 ayrı tipte yapılacak." denildi.

İZMİR'DE YANAN EVLERİN YERİNE KONUTLAR YAPILACAK

Ödemiş'te meydana gelen orman yangınlarında çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale gelmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TOKİ tarafından Ödemiş'teki 4 mahallede 281'i konut 304 bağımsız bölümün inşa edileceği belirtildi.

Yakın zamanda temel atma töreni yapılacak yapılar şöyle:

138 köy evi

21 ahır

1 cami

1 köy konağı

Öte yandan Seferihisar'da da 143 afet konutu inşa edileceği açıklanırken Bilecik'te çıkan orman yangınından etkilenen köy evlerinin de inşasının başlacağı duyuruldu.

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından temel atma törenine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir’de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz” ifadelerini kullandı.