İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı

İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı
Yayınlanma:
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kaçak olduğu değerlendirilen 27 ton midyeye el konuldu. Ele konulan bu midyeler, ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

İzmir’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak deniz ürünleri avcılığına karşı önemli bir denetim gerçekleştirildi. Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı olarak denetimler düzenlendi.

Denetimler sırasında durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, yasa dışı ve kaçak avlandığı değerlendirilen 27 ton ağırlığında midye tespit etti. Kaçak midyelere anında el konuldu.

midye.jpg

MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

Kaçak midyeleri taşıyan TIR sürücüsüne, yasalara aykırı hareket etmekten dolayı 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.

Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktıOrtaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktı

El konulan 27 ton midye, ekipler tarafından halk sağlığı ve deniz ekosistemi gözetilerek yeniden denize bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Türkiye
Suriye’den geldi bütün şehri kapladı
Suriye’den geldi bütün şehri kapladı
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir