İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı

İzmir’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak deniz ürünleri avcılığına karşı önemli bir denetim gerçekleştirildi. Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı olarak denetimler düzenlendi.

Denetimler sırasında durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, yasa dışı ve kaçak avlandığı değerlendirilen 27 ton ağırlığında midye tespit etti. Kaçak midyelere anında el konuldu.

MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

Kaçak midyeleri taşıyan TIR sürücüsüne, yasalara aykırı hareket etmekten dolayı 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.

Ortaköy'de ölüme götüren ihmaller zinciri: Bir aileyi yok eden esnaf suç makinesi çıktı

El konulan 27 ton midye, ekipler tarafından halk sağlığı ve deniz ekosistemi gözetilerek yeniden denize bırakıldı.